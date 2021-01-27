İrfan Can için yoğun trafik

G.Saray, bir süredir transfer gündeminde olan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için temaslarını sürdürürken F.Bahçe'nin ardından Fransız ekibi Marsilya'nın da futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. Başakşehir'in son Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay oynamayacak olan yıldız isimle ilgili tam bir görüşme trafiği yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transferin son gününe kadar teklifi yineleyeceği bildirilirken Fransız kulübünün futbolcu için 13 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ettiği gelen haberler arasında.