‘Süper’ final

2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzon, bugün TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve A Spor naklen ekranlara getirecek.



BAŞAKŞEHİR'İN EKSİĞİ ÇOK

Medipol Başakşehir'de, Süper Kupa maçında 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Caiçara ve Boli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Karadeniz ekibinde ise Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006'dan itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı.