Altekma teslim oldu

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Altekma, deplasmanda oynadığı maçta Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 yenildi. İlk sete iyi başlayan İzmir ekibi, seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ise savunmada hatalar yapan Altekma, seti 25-22 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Üçüncü sete çok kötü başlayan, Altekma, seti 25-15 kaybederek 2-1 yenik duruma düştü. Son sette ise rakibine karşı daha dirençli oynayan İzmir temsilcisi, yine oyunun son bölümlerinde basit hatalar yaparak seti 25-22 karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.