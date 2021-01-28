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Altekma teslim oldu

ekibi erteleme maçında deplasmanda ’yi zorlamasına rağmen yenilerek büyük üzüntü yaşadı.

Altekma teslim oldu

28.1.2021

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta erteleme maçında Altekma, deplasmanda oynadığı maçta Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 yenildi. İlk sete iyi başlayan İzmir ekibi, seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ise savunmada hatalar yapan Altekma, seti 25-22 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Üçüncü sete çok kötü başlayan, Altekma, seti 25-15 kaybederek 2-1 yenik duruma düştü. Son sette ise rakibine karşı daha dirençli oynayan İzmir temsilcisi, yine oyunun son bölümlerinde basit hatalar yaparak seti 25-22 karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

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