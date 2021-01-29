Balıkesirspor’dan transfer harekatı

TFF 1. Lig temsilcisi Aydeniz Et Balıkesirspor'da transfer tahtasının açılmasıyla birlikte transferler arka arkaya gelmeye başladı. İstanbulspor'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Muhammed Enes Durmuş'la perdeyi açan Bal-Kes, Sloven Milli Takımı oyuncularından Roman Belzjak ve Ukrayna 2. Ligi takımlarından Volyn Lutsk forması giyen Cemal Kızılateş'in ardından kadrosuna 5 takviye daha yaptı. Balıkesirspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Özkan'ı renklerine bağladı. Aydeniz Et Balıkesirspor, futbolcular Mert Örnek ve Erdal Öztürk'ü de kadrosuna dahil etti. Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Sedat Dursun'u sezon sonuna kadar kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, eski oyuncusu Abdülkadir Özgen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

SERVET SARUN