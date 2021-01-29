Devlerin savaşı

Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'nin alınmasını ısrarla isterken, devreye giren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile pazarlık masasına oturdu. Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki Milli futbolcu için 6 milyon Euro ile Ömer Bayram, Babel ve Luyindama'dan birini, bir sonraki satıştan da pay önerdi. Fenerbahçe ise Başakşehir yönetimine İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro ve Deniz Türüç'ün bonservisini vermeyi teklif etti. Başkan Göksel Gümüşdağ 10 milyon Euro ve oyuncu talep ederken, pazarlıkların sürdüğü açıklandı.

28 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Bu sezon toplam 28 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Redbull Leipzig maçında hat-trick yaparak tüm Avrupa'nın da dikkatini çekmişti.



IHEANACHO TAMAM GİBİ

SEZON başında kadroya dahil edilen Papiss Cisse ve Kemal Ademi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim, Leicester City'de forma giyen Iheanacho ile anlaşma sağladı. 2017 yılınca Manchester City'den 27 milyon Euro'ya Leicester ekibine transfer olan Nijeryalı golcü, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi. Iheanacho geçen sezon İngiliz ekibinde 26 maçta 10 gol 4 asist üretti.