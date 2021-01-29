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Haberler Spor Manisa FK çok mutlu

çok mutlu

Manisa FK çok mutlu

29.1.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Çorum FK'yı 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, namağlup unvanını koruyarak 11 puan farkla liderliğini sürdürdü. Oynadığı 19 maçta 16 galibiyet alıp 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, profesyonel liglerin en başarılı takımı oldu. Teknik direktör Serkan Özbalta, ikinci yarının zorlu geçeceğini belirterek, "Önemli bir virajı daha kazasız döndük. Hep beraber, kulüp başkanımızdan aşçımıza kadar, hocalar, oyuncular herkes taşın altına elini sokup bu gemiyi hangi fırtına olursa olsun limana yanaştırmak zorundayız" dedi.

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