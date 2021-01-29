Ne Nazilli ne Fethiye

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Fethiyespor deplasmanda takipçisi Nazilli Belediyespor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Fethiyespor henüz 2. dakikada Alihan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 tamamladı. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise Nazilli Belediyespor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Murat Can takımını ipten aldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 33 yaparken, Fethiyespor averajla liderliğini sürdürdü.
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