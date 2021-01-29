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Haberler Spor Trabzonspor’da Avcı fırtınası

Trabzonspor’da Avcı fırtınası

Trabzonspor’da Avcı fırtınası

29.1.2021

TFF Süper Kupa Final maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor 9. kez kupanın sahibi olurken, teknik direktör Abdullah Avcı fırtınası da yaşanıyor. Süper Lig'de bordo-mavili takımla önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 79 gündür görevde bulunduğu Karadeniz ekibiyle kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Abdullah Avcı, Süper Lig düzeyinde görev yaptığı Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'da göreve başladığı dönemlerdeki en iyi çıkışını bordo-mavili takımda yaptı. Avcı, Karadeniz ekibiyle çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti, 27 puan topladı.

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