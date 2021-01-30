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Akigo son nefeste

İkinci devreye Tuzla’yı yenip başlayan yeşil-beyazlılar, sahasında Bandırma önünde kaptan Kadir’in müthiş golüyle 3 puanı kaptı kurtuluş ışığını yaktı.

Akigo son nefeste

30.1.2021

TFF 1. Lig'de ikinci devreye farklı bir yüzle Tuzlaspor'u 3-0 mağlup ederek başlayan Akhisarspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti, kurtuluş yolunda çok önemli bir zafer daha kazandı. 19. dakikada Halilovic'in vuruşu auta gitti. 57'de Orhan ortaladı Pote'nin kafa vuruşu kaleci Halil'de kaldı. 65'te Kadir'in serbest atışında topu kaleci Gökhan kontrol etti. 71'de Abdurrahim'in ortasında Doğan Can'ın plasesini kaleci Halil kornere çeldi. 75'te Del Valle ortaladı yine Doğan Can kafayı vurdu sonuç gelmedi. 84'te Landel karşı karşıya kaleci Halil'i geçemedi. 87'de kaptan Kadir uzaklardan füzeyi yolladı: 1-0. 90+6'da Onurcan'ın vuruşu direkte patladı. Karşılaşma Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

KENAN MOLLA

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