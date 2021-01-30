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Haberler Spor Aliaga Petkim Bursa virajında

Aliaga Petkim Bursa virajında

Aliaga Petkim Bursa virajında

30.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Pınar Karşıyaka'ya 85-75 mağlup olan 14. sıradaki Aliağa Petkimspor, bugün deplasmanda 12. basamaktaki Frutti Extra Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadala saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında Bursaspor'u evinde 108-80 mağlup eden Petkimspor, rakibini bir kez daha dize getirerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Genel menajer Levent Türknas, rakiplerini yenecek güçte olduklarını belirterek, "Deplasmanda iyi mücadele ederek galibiyete uzanmak istiyoruz" diye konuştu.

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