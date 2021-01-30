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Haberler Spor Başakşehir’de Buruk şoku

Başakşehir’de Buruk şoku

Başakşehir’de Buruk şoku

30.1.2021

SÜPER Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla turuncu- lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı. Başakşehir, Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Son zamanlarda alınan kötü sonuçların ardından taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Buruk, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında pay sahibiydi.

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