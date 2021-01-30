Filede mesai

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir ekipleri bugün çok kritik maçlara çıkacak. Hafta içinde evinde Halkbank'a 3-1 yenilerek 4. sıraya gerileyen Arkas Spor, evinde düşme hattında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saaat 15.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi, ilk yarıda deplasmanda 3-1 yendiği İstanbul ekibini bir kez daha yenmeyi hedefliyor.



ALTEKMA DA GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde 8. sırada yer alan Altekma ise deplasmanda 16.00'da bir basamak üzerinde yer alan İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İzmir'de rakibini 3-1 dize getiren Altekma, Bursa'dan da zaferle dönmek istiyor. Antrenör Levent Matmeriçli, "Rakibimizin gücünü iyi biliyoruz. İnegöl Belediyespor karşısında çok iyi mücadele edeceğiz. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz, bunu da başaracağız" diye konuştu.



CLİPPERS, MİAMİ HEAT'İ GEÇTİ

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Miami Heat'i 109-105 yendi. Şampiyon adaylarından Clippers, bir ara 18 sayı geriye düştüğü Heat karşısında 109-105 kazanarak 14. galibiyetini aldı. Yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'tan yoksun çıktığı maçta Clippers adına Nicolas Batum 18, Lou Williams 17, Reggie Jackson 16 sayı kaydetti. Heat'te Tyler Herro'nun 19, Gabe Vincent'ın 18, Bam Adebayo'nun 16 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi. Detroit Pistons, son şampiyon Los Angeles Lakers'ı ağırladığı mücadeleyi 107-92 kazandı. Bu sezon 5. galibiyetine ulaşan Pistons'ta Blake Griffin 23, Wayne Ellington 20 sayı attı.