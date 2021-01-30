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Haberler Spor Hentbolde İzmir BSB, zor sınavda

Hentbolde İzmir BSB, zor sınavda

Hentbolde İzmir BSB, zor sınavda

30.1.2021

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde zirve takipçisi Beykoz'u İstanbul'da yenerek 4. sıraya yükselen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası serisine başlıyor. Hedefini "ilk sekiz" olarak belirleyen İzmir ekibi, Bahçelievler Mustafa Özel Spor Salonu'nda bugün saat 13.00'te Bahçelievler Belediyespor, yarın da 11.00'de Spor Toto ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ümitköy Anadolu İHL'nin gruptan çekildiğini, ilk sekiz için tek galibiyetin yeterli olacağını belirten antrenör Namık Dalgakıran, "Bu sezon hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası'nda iddialıyız. Kupa serisinde dört grubun en iyi iki ekibi çeyrek finale kalmaya hak kazanacak. Hedefimiz, Bahçelievler maçını kazanıp, yarın da grup liderliği karşılaşmasına çıkmak" diye konuştu.

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