Yedlin geliyor

SAĞ bek pozisyonuna bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Uzun süredir Newcastle yönetiminden transferine ilişkin bir geri dönüş alamayan Yedlin'in son gelişmelerin ardından transferinin devre arasında bittiği aktarıldı. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyebilecek olan Yedlin'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Bu sezon normalde Newcastle kadrosunda düşünülmeyen Yedlin, sağ bekte Javi Manquillo ve Emil Krafth'ın oynadıkları dönemde forma şansı buldu. Newcastle'da bulduğu yetersiz şans nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Yedlin için Galatasaray'ın düşük bir bonservis bedeliyle transferi bu ay içinde bitirmek istediği aktarılmıştı.

İddialara göre Yedlin ile her konuda anlaşma sağlandı ve oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.