Akigo bayramı

TFF 1. Lig'de ligin ilk yarısının son 9 maçında 8 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligin dibine demir atan Akhisarspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Transfer tahtasını açan ve 15 oyuncuyu takviye yapan Akigo, Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikten sonra Ege derbisinde de Bandırmaspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıda 2'de 2 yaptı. Yepyeni bir takım kuran Manisa temsilcisi üst üste aldığı başarılı sonuçlarla gözünü üst sıralara çevirdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu ve kazanmayı sürdüreceklerini belirtti. Takımdaki motivasyonun üst seviyede olduğunu belirten Dilsöz, "İkinci devrenin ikinci maçını zor da olsa kazandık. Elbette çok mutluyuz. İki haftada 2 galibiyetin özellikle gol yemeden gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Çok gol yiyen bir takımdık, bu sorunu çözmeye başladık. Arka arkaya böyle sevinmeye ihtiyacımız vardı. Belki iyi oynamadık ama bazen kazanmak birçok şeyi örtüyor. Tüm Akhisarsporlu taraftarlara armağan olsun galibiyetimiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.



SÖZERİ, DİLSÖZ'E SİTEM ETTİ

Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, dün oynadıkları maçın ardından Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz'ün açıklamasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Dilsöz'ün "Ligin en enteresan 2 takımından biri Giresun diğeri de Bandırma. Belli bir oyun planları yok." açıklamasına üzüldüğünü belirten Erkan Sözeri, "Eleştirdiği takımlardan birisi şu an lider. Diğeri de 27 puana ulaşan, son 5 maçını kazanan Bandırmaspor takımımızdır. Mesut hoca önce kendi takımının oyun planları üzerinde yoğunlaşırsa daha isabetli olur diye düşünüyorum. Polemiğe girmek istemiyorum" diye konuştu.



KENAN MOLLA