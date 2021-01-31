Aydın çıkış arıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra (D) ve Nilüfer Belediyespor'a yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda PTT'yi mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak. Ligde 38 puanı bulunan Aydın ekibi ilk yarıda evinde 3-1 yendiği 39 puanlı rakibini dış sahada da dize getirmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Alper Hamurcu, ligde sıralamada kritik durumda olmalarına rağmen Avrupa kupası hedeflerinin devam ettiğini belirterek çıkacakları son 5 müsabakanın çok zorlu geçeceğini kaydetti.

KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Hamurcu, "Özellikle Karayolları genç kadrosuyla çok muazzam iş yapıyor. Bizim için zorlu bir süreç. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Telafisi olmayan maçlara çıkacağız. Son Nilüfer Belediyespor yenilgisi bizim için moral bozukluğu olsa da Avrupa kupası hedefinden şaşmadık" dedi. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını, çok iyi voleybol oynadıkları dönemlerin bulunduğunu ancak bunu sürece yayamadıklarını aktardı.