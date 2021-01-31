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Bal-Kes’ten ses yok

Balıkesir evinde Pucko ve ’ın gollerine engel olamadı. Kırmızı-lacivertliler kötü gidişine son veremedi, yara aldı

Bal-Kes’ten ses yok

31.1.2021

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Düşme hattında yer alan kırmızı-lacivertiler güçlenmiş kadrosuyla, İstanbul ekibine sahasında 2-0 yenildi. Balıkesirspor galibiyet hasretini 10 çıkardı. 16 puanda kalan Bal-Kes ateş hattında kaldı. Tuzlaspor ise puanını 33'e çıkardı. 38'de Pucko soldan ceza sahasına girdi. Sert şutunda savunmaya seken top kaleci Vukovic'i de şaşırtarak ağlarla buluştu: 0-1. Mücadelenin ikinci yarısında Balıkesirspor oyunu rakip sahaya yıktı ancak aradağı golü bulamadı. 81'de Doğa'nın hatalı pasında Alan sağdan ceza sahasına girdi. Şutunda Birol ve kaleci Vukovic'in ayaklarının arasından geçen top filelerle buluştu: 0-2. Maçı Tuzla 2-0 kazandı.

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