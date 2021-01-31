Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.
Balıkesirspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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