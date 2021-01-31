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Haberler Spor Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

'da Yusuf Şimşek dönemi

. Lig'in 19. haftasında 'a 2-0 mağlup olan 'da 'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezonda Balıkesirspor'da görev yapan Yusuf Şimşek getirildi.

Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi
İHA

31.01.2021, 13:41

Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor'da Cihat Arslan'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Balıkesirspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor'umuzda Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirilmiştir. Yeni hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.

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