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Başakşehir dağıldı

’de sıkıntılı günler geçiren İstanbul ekibi dün sahasında oynadığı karşılaşmada Atakaş ’dan fark yedi ve kötü gidişatını sürdürdü

Başakşehir dağıldı

31.1.2021

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. İstanbul ekibi tari
ilk kez 5 gol yerken ilk gol 11. dakikada Diouf'tan geldi. 21'de Akintola, 42'de ise Boupendza penaltıdan farkı üçe çıkartırken ilk yarı bu sonuçla sona erdi: 0-3. deleri 57'de Akintole'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. 68. dakikada Ka mara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza'nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5. 80. dakikada sol taraftan son çizgiye inerek Cemali'nin içeri yerden yaptığı ortada kale önünde Kamara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5. Maç 5-1 Hatay'ın üstünlüğü ile bitti.

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