Başakşehir dağıldı

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. İstanbul ekibi tari

ilk kez 5 gol yerken ilk gol 11. dakikada Diouf'tan geldi. 21'de Akintola, 42'de ise Boupendza penaltıdan farkı üçe çıkartırken ilk yarı bu sonuçla sona erdi: 0-3. deleri 57'de Akintole'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. 68. dakikada Ka mara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza'nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5. 80. dakikada sol taraftan son çizgiye inerek Cemali'nin içeri yerden yaptığı ortada kale önünde Kamara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5. Maç 5-1 Hatay'ın üstünlüğü ile bitti.