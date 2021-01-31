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Haberler Spor Fethiye evinde kayıp istemiyor

Fethiye evinde kayıp istemiyor

Fethiye evinde kayıp istemiyor

31.1.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta 33 puanla Nazilli Belediyespor'un averajla üzerinde lider durumda bulunan Fethiyespor'da 4 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı 8 karşılaşmada hiç yenilmeyen ve 24 puan toplamayı başaran lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda sahasında oynayacağı zorlu maçta kayıp yaşamak istemiyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, "Zorlu bir maraton bizi bekliyor. Play-Off hattında olan rakibimiz önünde sahamızda kazanıp yerimizi korumak istiyoruz" dedi.

■ MURAT YALÇIN

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