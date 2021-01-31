Başkan Murat Yörük imza töreninde yaptığı açıklamada, "Berkin, Hasan ve Bünyamin tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncu. Teknik direktörümüz Bülent Ataman ve Sportif direktörümüz Hüseyin Tok'un raporları sonrası bu transferler gerçekleşti. Fedakarlık yapan Berkin, Hasan ve Bünyamin kardeşlerime kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek" dedi.
Manisaspor’da 3 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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