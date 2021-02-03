Akhisar potada ‘Süper’ olacak

Tarihinde TBL'de ilk kez devreyi lider bitiren Akhisar Belediye Basketbol takımında başkan Alper Ayan ve başantrenör Levent Demirci gelecekten umutlu. Ayan, "Belediyemizdeki şeffaf yöneticilik anlayışını burada da sürdürüp kulübümüzle ilgili merak edilen ne varsa paylaşmak için sizlerle birlikteyim. Sezona geçen yılın 3'te 1'i bir bütçeyle başlama kararı aldık. Bunun da yegane sebebi kimseye yük olmadan ve maaşları gününde ödeyerek sürdürülebilir yapıyı devam ettirmektir. Sponsorlarımız Alhatoğlu ailesine, Ramiz ailesine ve Baktat ailesine özel teşekkürlerimi sunuyorum. 11 yıldır bu ligdeyiz. Merdivenleri teker teker çıkıyoruz. Spor şehri Akhisar'ımızda güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'SAKATLIKLARLA BOĞUŞTUK'

Ayan, şöyle devam etti: "İlk yarıyı 5 tane sakatla kapattık. Son maçta hatta 3 tanesi oynamadı. Şu anki takımın kimyası çok iyi. Herhangi bir transfer dahil etmek istemiyoruz şu anda. Kulübümüze üye olmak isteyen herkese kapımız açık. Üyelik ücretimiz 1000 TL. Hem maddi hem manevi kulübümüze buyursunlar destek olsunlar. Öğrenci arkadaşlarımız içinde bu ücret 500 TL. Belediye başkanımız sayın Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyoruz. İlk günden beri yanımızda. Hepiniz bilirsiniz ki bu salon yaklaşık 50 yıllık bir salon. Artık yetmiyor Akhisar'a. Sadece Akhisar'da biz yokuz" dedi.

■ KENAN MOLLA