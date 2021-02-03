Aydın zirve aşkıyla

Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serine son veren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da moraller yerine geldi. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşatan Aydın'ın Sultanları, PTT galibiyetiyle kötü gidişe son verirken Plaf-Off için kalan haftalarda önemli bir fikstür avantajı yakaladı. Ligde kalan 4 haftanın üçünde rakiplerini kendi evinde ağırlayacak olan mavibeyazlılar, bu süreçte bir kez deplasmana gidecek. Aydın BŞB, Çan Kale Gençlik Spor, Sarıyer ve Türk Hava Yolları'nı evinde misafir edecek, Karayolları ile deplasmanda karşılaşacak. İlk yarı bu takımlarla oynadığı maçlarda sadece THY'ye yenilen Aydın'ın Sultanları, hedefini kalan 4 maçını kazanarak ligi iyi bir yerde tamamlamak olarak belirledi. Başantrenör Alper Hamurcu, "Önümüzde en az PTT maçı kadar önemli olan Çanakkale Çan maçı var. Bu galibiyetle birlikte geri kazandığımız özgüvenimizi perçinlemek için çok önemli bir fırsat olan bu müsabakayı kazanmak yolunda elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ