Muğlaspor’dan 4 takviye

3. Lig 4. Grup temsilcisi Muğlaspor, ara transferin son gününde 4 futbolcuyu renklerine kattı. Yeşil-beyazlılar, son saatlerde Fethiyespor ile ilk devre 13 maça çıkan 31 yaşındaki sol bek Bülent Kalecikli, Payasspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Altan Kılıç, Nazilli Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkant Kavzar ve Ümraniyespor'dan 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Emirhan Kılıç'ı dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Muğlaspor'umuz, transferin son gününde kadrosunu 4 isimle güçlendirdi.

ÜÇ FUTBOLCU AYRILDI

Yeşil-beyazlı ekibimiz Bülent Kalecikli, Altan Kılıç, Berkant Kavzar ve Emirhan Çalışkan, başkanımız Hüseyin Nizamoğlu ve yöneticimiz Deniz Akgün'ün hazır bulunduğu imza töreniyle kendilerini yeşil-beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı. Muğlaspor'da, son gün 3 isim ayrıldı. Yeşil-beyazlı takımın kaptanı, sol bek oyuncusu Polat Ertek'in transferin son saatlerinde Üçüncü Lig Birinci Grup ekibi Manisaspor'la anlaştı ve takımdan ayrıldı. Sezon başında takıma dahil olan 33 yaşındaki başarılı golcü Mümin Aysever de Muğlaspor'un grubunda yer alan 68 Aksaray, orta saha oyuncusu Burak Yılmaz da 3. Lig. 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor'a gitti.

■ ADEM ÜLKER