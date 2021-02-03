Pamukkaleli Fadi’ye ‘Olimpiyat’ daveti

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün ilk aktif branşı olan tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, bu yaz olimpiyatlarda mücadele verecek. 4 sezondur mavi-beyazlı takımın formasını giyen Fadi için Filistin Paralimpik Komitesi'nden davet geldi. 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanan Filistin Milli Takımı, Şubat ayı sonunda Dubai'de düzenlenecek olan turnuvayla olimpiyatlara hazırlanacak. Fadi'nin de yer aldığı Filistin Milli Takımı, Tunus'ta Nisan ayında yapılacak turnuvaya da katılacak. Pamukkale Belediyesporlu Fadi de Fazza, Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'na katılacak kadroya alındı. Fadi, Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda gülle atma, disk atma ve cirit dallarında mücadele verecek.

■ SEBAHATTİN ALP