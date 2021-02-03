Somaspor kadroya beş transfer yaptı

3. Lig 3. Grup'ta liderlik koltuğuna oturan ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Somaspor, kadrosuna 5 önemli takviye gerçekleştirdi. Daha önce ara transferde kadrosuna kattığı Antalyaspor'dan, ilk devrede Bodrumspor'da kiralık oynayan Erman Herman Vardar, Modafen'den Alper Uğuz ve Ergene Velimeşe'den Kadir Yuttadur'dan sonra Turgutluspor'dan 20 yaşında orta saha oyuncusu Hüseyin Durak ve Yunus Emre Bld'den 20 yaşında sol bek ve oyuncusu Yılmaz Ceylan'ı bünyesine dahil etti. 2019'da Turgutluspor'da profesyonel olan Hüseyin, Artvin Hopaspor'da görev yaptı. Hüseyin, 3. Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 5 ve altyapı akademi liglerinde 155 karşılaşmada forma giydi.

■ SERVET SARUN