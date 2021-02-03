Süper Manisa FK

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk kovalayan Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Sancaktepe FK'dan kaleci Hüseyin Yılmaz'ı ve Çaykur Rizespor'dan forvet oyuncusu Kemal Rüzgar'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu için düzenlenen imza töreninde başkanvekili Engin Anlı ve sportif direktörü Taner Savut da yer aldı.

'GÜÇ KATACAKLAR'

Hüseyin'in uzun zamandır takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirten sportif direktör Taner Savut, "Hüseyin transferin son gününde geldi ama uzun zamandır ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah mukavelesinin sonuna kadar hatta daha uzun yıllar aramızda olur. Hem Hüseyin'e hem de kulübümüze hayırlı olsun" dedi. Savut, "Kemal de transferin son gününde aramıza katıldı. Transfer süreci bayadır devam ediyordu. Aramızda görmeyi çok istediğimiz bir kardeşimizdi. Bu transferde Kemal'in duruşu ve tavrı belirleyici faktör oldu. Bu anlamda Rizespor kulübüne de teşekkür ediyoruz, bize göstermiş oldukları samimiyet için. Kemal'in futbolculuğu herkes tarafından bilinir. Aramızda olmasından son derece mutluyuz. İki taraf için de hayırlı olsun" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK