Turgutluspor’da imzalar konuştu

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, kadrosuna son gün takviyeler yaptı. Kasaba, İttifak Holding Konyaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Savaş Polat ve Altay'dan 23 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı ile anlaştı. Altay'da ilk yarıda 5 maça çıkan Kadir, geçen sezon kiralık oynadığı Turgutluspor'la 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. F.Bahçe altyapısından yetişen ve ilk devrede kiralık olarak 1922 Konyaspor'da görev alan Savaş ise 2. Lig'de 12 müsabakada ter döktü. Kırmızı-siyahlılar, Manisa FK'nın Sancaktepe'den transfer ettiği kaleci Hüseyin Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Kırmızı-siyahlılar, ayrıca Eskişehirspor'dan 18 yaşındaki stoper Yiğit Utku Gök'ü transfer etti.

■ İLKER UYAR