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Haberler Spor A Milli Takımın konuğu Litvanya

A Milli Takımın konuğu Litvanya

A Milli Takımın konuğu Litvanya

4.2.2021

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. ve son maçında bugün Litvanya ile karşılaşacak. İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyondaki müsabaka, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Milli takım, E Grubu'ndaki 3 maçında bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Litvanya ise 2 maçından da mağlup ayrıldı. Oynadığı 3 müsabakayı da kazanan Sırbistan ise şampiyonaya gitmeyi garantiledi. 9 grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

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