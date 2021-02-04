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kayıp

İzmir ekibi erteleme maçında deplasmanda ’a yenilerek zirve yolunda yara aldı.

Arkas Spor kayıp

4.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Ankara'da konuk olduğu Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup oldu. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 24-26, 25-20, 25-22 ve 31-29 sonuçlandı.
İlk sete iyi başlayan ve oyunun son bölümlerinde hata yapmayan Arkas, çekişmeli geçen seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.
İzmir ekibi ikinci seti ise 25-20 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Üçün-cü sette iyi bir görüntü çizen Arkas, savunma-da hatalar yapınca seti 25-22 kay-bederek 2-1 yenik duru-ma düştü. Büyük bir çekişmenin yaşandığı son sette ise Arkas, rakibine diş geçi-remedi ve seti 31-29 maçı da 3-1 kaybetti.

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