Arkas Spor kayıp

AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Ankara'da konuk olduğu Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup oldu. Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 24-26, 25-20, 25-22 ve 31-29 sonuçlandı.

İlk sete iyi başlayan ve oyunun son bölümlerinde hata yapmayan Arkas, çekişmeli geçen seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

İzmir ekibi ikinci seti ise 25-20 kaybetti ve skor 1-1 oldu. Üçün-cü sette iyi bir görüntü çizen Arkas, savunma-da hatalar yapınca seti 25-22 kay-bederek 2-1 yenik duru-ma düştü. Büyük bir çekişmenin yaşandığı son sette ise Arkas, rakibine diş geçi-remedi ve seti 31-29 maçı da 3-1 kaybetti.