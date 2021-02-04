Kadınlar voleybolda iki kritik maç var

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Bulgar ekibi Maritza ile karşılaşacak. Lodz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. VakıfBank, ilk etapta rakibini 3-1 mağlup etmişti. Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı da CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap son maçında bugün Rusya'nın Dinamo Moskova ekibi ile oynayacak. Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak. Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.