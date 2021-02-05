Antalyaspor’dan fotoğraflı cevap

ANTALYASPOR, önceki mücadelede dirsek darbesine maruz kalan Hakan Özmert'in fotoğraflarını, "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" mesajıyla paylaşarak, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bilindiği üzere Yalçın, maç sonrası, "Yarım pozisyona girmeyen bir takıma karşı gol yiyoruz. Sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmamalı" demişti.