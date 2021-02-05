Haberler Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Son dakika... Süper Lig'in 24. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya bir gün kala dev derbiyi yönetecek hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, derbide Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağını açıkladı.

05.02.2021, 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021, 11:34