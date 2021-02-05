Fethiye takıldı Nazilli zirvede

3. Lig'de bugün Egeli ekipler zorlu maçlara çıktı. 2. Grup'ta haftaya lider giren Fethiyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Aynı puana sahip Nazilli Belediyespor ise deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. 1. Grup'ta ise Manisaspor sahasında 1-0 öne geçtiği Derince Belediyespor'a 5-1 yenildi.

Denizli ekibi Kızılcabölükspor ise sahasında Fatsa Belediyespor ise golsüz berabere kaldı. 3. Grup'ta zirve yarışı veren Somaspor da deplasmanda Gölcük 0-0 berabere kaldı ve 1 puanın sahibi oldu.