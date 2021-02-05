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Haberler Spor Fethiye takıldı Nazilli zirvede

Fethiye takıldı Nazilli zirvede

Fethiye takıldı Nazilli zirvede

5.2.2021

3. Lig'de bugün Egeli ekipler zorlu maçlara çıktı. 2. Grup'ta haftaya lider giren Fethiyespor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Aynı puana sahip Nazilli Belediyespor ise deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. 1. Grup'ta ise Manisaspor sahasında 1-0 öne geçtiği Derince Belediyespor'a 5-1 yenildi.
Denizli ekibi Kızılcabölükspor ise sahasında Fatsa Belediyespor ise golsüz berabere kaldı. 3. Grup'ta zirve yarışı veren Somaspor da deplasmanda Gölcük 0-0 berabere kaldı ve 1 puanın sahibi oldu.

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