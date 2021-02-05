Fırtına kaçamadı

3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Bucaspor 1928 takipçisi Diyarbekirspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 37'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler averajla da olsa liderlik koltuğundaki yerini korudu. Maça iki ekipte temkinli başladı. Karşılıklı geçilen ataklar sonunda ilk yarı 0-0 sona erdi.

GOLDE EL İTİRAZLARI VARDI

Mücadelenin 59. dakikasında Bucaspor 1928 golcü oyuncusu Tunç Murat ile öne geçti. Başarılı oyuncu ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. Maçın 62. dakikasında Alper'in ortasında yaşanan karambolde top ceza yayı üzerinde Enes'in önünde kaldı. Enes'in şutunda direğe çarpan top dışarı çıktı. 70'de ev sahibi ekibin ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Murat Emre topu ağlara gönderdi. Ancak Buca 1928'li oyuncular golü atan oyuncunun topu elle düzelttiği gerekçesiyle uzun süre itiraz etti. Karar değişmedi ve hakem golü verdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



EVİNDE KRAL

Bucaspor 1928, Diyarbekirspor ile evinde 1-1 berabere kalsa da liderliğini sürdürdü. Fırtına, sahasında bu sezon oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakip fileleri 21 kez havalandıran Bucaspor 1928 kalesinde ise 6 gol gördü. Kendi sahasında 20 puan toplama başarısını gösterdi. İzmir temsilcisi gelecek hafta Derincespor gösdeplasmanında ter dökecek. Zirve yolundaki en önemli rakibi Diyarbekirspor ise evinde 1877 Alemdağspor'u konuk edecek.



BALCIOĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu geçen hafta Ofspor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'den iki değişiklik yaparak Diyarbekirspor maçında takımını sahaya sürdü. Balcıoğlu, Karadeniz de oynanan maçta 11'de şans verdiği Burak'ı sakatlığı nedeniyle kadroya almazken Saruhan'ı da yedek soyundurdu. Kritik karşılaşmada forvet Tunç Murat ve Cuma'yı sahaya sürdü.