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Haberler Spor Karaman dönemi

Karaman dönemi

ile yolları ayıran Altay, teknik direktör olarak Hkimet Karaman’la anlaştı. Karaman hafta sonu takımın başında olacak.

Karaman dönemi

5.2.2021

TFF Birinci Lig kulüplerinden Altay'da iç sahada alınan 3-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'le yolları ayıran yönetim göreve Hikmet Karaman'ı getirdi. Siyah beyazlıların Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Yeni Malatya'yı çalıştıran Karaman, kariyerinde ilk kez bir İzmir ekibinin başında olacak.

ESKİŞEHİR MAÇINDA GÖREVDE
Tecrübeli teknik patronun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçında takımın başında yer alacağı öğrenildi. Karaman, daha önce Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

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