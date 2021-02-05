Karaman dönemi

TFF Birinci Lig kulüplerinden Altay'da iç sahada alınan 3-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'le yolları ayıran yönetim göreve Hikmet Karaman'ı getirdi. Siyah beyazlıların Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Yeni Malatya'yı çalıştıran Karaman, kariyerinde ilk kez bir İzmir ekibinin başında olacak.



ESKİŞEHİR MAÇINDA GÖREVDE

Tecrübeli teknik patronun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçında takımın başında yer alacağı öğrenildi. Karaman, daha önce Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.