Arkas’ın rakibi Spor Toto

ARKAS Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında bugün deplasmanda Spor Toto'yla karşılaşacak. Başkent Voleybol Kompleksi'nde oynanacak maç 15.00'te başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Spor Toto karşısında iyi voleybol oynamayı hedeflediklerini, takımlarına güvenlerinin de tam olduğunu kaydetti. Bu arada CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki maçlara da yer almayacak. Arkas, ilk etap maçlarına takımdaki 2 Kovid-19 vakası nedeniyle katılamamıştı.