Aydın seri istiyor

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek kendine gelen Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün evinde Çan Gençlik Kalespor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak mücadele öncesi Ege ekibi 41 puanla 7. sırada yer alıyor. Çanakkale temsilcisi Çan Gençlik Kalespor ise 23 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.

Filede yarın ise şu maçlar oynanacak:

13.00 İlbank-Fenerbahçe Opet , 13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Nilüfer Belediyespor, 14.00 Kuzeyboru- Beşiktaş, 15.30 Türk Hava Yolları-PTT, 15.30 Karayolları-Sarıyer Belediyespor, 18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt.