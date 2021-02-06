Devler Ligi’ne korona engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ilk ayağında Leipzig ile Liverpool'un 16 Şubat 2021'de Almanya'da oynayacağı mücadele koronavirüs engeline takıldı. Almanya hükümeti Covid- 19'un mutasyonlarından etkilenen ülkelerden ülkeye girişleri yasaklarken, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın da formasını giymeye hazırlandığı İngiliz ekibi Liverpool da bu yasaktan etkilendi. Leipzig kulübünün rakibi Liverpool'un ülkeye girmesi için yaptığı özel talebin Federal Polis Teşkilatı tarafından reddedilmesinden sonra UEFA'nın maçı başka bir ülkede oynatması gündeme geldi. Güvenli bölgelerden biri olarak seçilen Macaristan'ın başkenti Budapeşte karşılaşmanın oynanacağı yer olması ihtimaliyle öne çıkıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Leipzig takımının, 8 Şubat Pazartesi'ne kadar UEFA'ya karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına ilişkin açıklama yapması gerekiyor.