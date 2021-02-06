Kaf Kaf 12’den vuracak

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz hafta evinde Tofaş'ı 90-71 yenerek üst üste 11 galibiyet alan ve kulüp rekorunu kıran Pınar Karşıyaka, bugün deplasmanda Darüşşafa Tekfen karşısında seriyi 12 maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligde 34 puanla 2'nci sırada yer alırken Darüşşafaka ise 28 puanla 8. sırada.

MÜTHİŞ BİR SERİ YAKALADI

Son olarak Anadolu Efes'e 74-61 mağlup olan Pınar Karşıyaka, daha sonra sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Bursaspor, F.Bahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol, G.Saray, OGM Ormanspor, Beşiktaş Icrypex, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Gaziantep Basketbol, A.Petkim ve TOFAŞ maçlarını kayıpsız geçti.



AVRUPA'DA İLK MAÇ TOFAŞ'LA

TÜRKİYE'DEN Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu gruplarında maç programı belli oldu. Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar 2 Mart Salı günü başlayıp, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak. I Grubu'nda mücadele KSK ilk maçını 3 Mart Çarşamba günü evinde TOFAŞ ile oynayacak. Grupta ayrıca İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon ve İtalya'nın Happy Casa Brindisi ekipleri yer alıyor.