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Aydın tam gaz

önünde çok zorlanan, ilk seti 34-32 kaybeden mavi-beyazlı ekip 2 saat 29 dakika süren karşılaşmada sonraki setleri 25-23, 29-27 ve 25-23 aldı, maçı kazanıp moral depoladı

Aydın tam gaz

7.2.2021

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çan Gençlik Kalespor önünde zorlanmasına rağmen 3-1 galip geldi. İlk sette teknik molayı 12-9 önde geçen mavi-beyazlılar, büyük çekişmeye sahne olan ve 46 dakika süren seti 34-32 kaybetti, 1-0 geriye düştü. İkinci sete de hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-10 galip kapattı. Yine büyük bir çekişme yaşandı, ama Aydın BŞB hata yapmadı ve seti 25-23 alıp durumu 1-1'e getirdi.

MERYEM BOZ SAHNEDE
Üçüncü sette teknik molayı 12-11 önde geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü basit hatalarla 19-18 geriye düştü. Büyük bir direnç gösteren Çan Gençlik Kalespor önünde seti 29-27 alan Aydın BŞB, Meryem Boz'un üstün performasıyla setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette teknik molayı 12-6 galip geçen mavibeyazlılar, hata yapmadı, seti 25-23 kazandı ve parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrılıp, Play-Off ateşini yaktı.

■ İHSAN KARATAŞ

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