Bal-Kes mi, Akigo mu?

TFF 1. Lig'de Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde son 10 maçında galibiyetle tanışamayan küme düşme potasındaki Aydeniz Et Balıkesirspor, ikinci yarının ilk iki maçında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek seri yakalayan Akhisarspor'u konuk edecek. Alt sıralardaki önemli mücadele saat 19.00'da başlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maçın hakemi Kutluhan Bilgiç. Maç beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek. Balıkesirspor ile Akhisarspor, 19. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 18 maçtan 6'sını Bal-Kes, 5'ini Akigo kazandı, 7 maçta eşitlik bozulmadı. Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, zorlu deplasmanda galip döneceklerine inandığını söyledi, "Üst üste alınan galibiyetler büyük moral oldu. Amacımız kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparabilmek. Balıkesirspor da aynı amaç için sahada olacak. Zorlu bir müsabaka bizleri bekliyor." diye konuştu.