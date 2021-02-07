Haydi Bodrum

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını galibiyetle tamamlayıp Play-Off hattına göz kırpan Bodrumspor, bugün evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Sefa Yılmaz düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda, kart cezalısı Sergen Yatağan maçta görev alamayacak. Teknik direktör Tahsin Tam, karşılaşmanın bir hayli zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyonuz. Kazanıp ilk 5 içerisindeki yerimizi almayı hedefliyoruz" dedi.
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