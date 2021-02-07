Yalıkavakspor rakip tanımıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde fırtına gibi esen Yalıkavakspor, Ankara deplasmanında konuk olduğu en yakın takipçisi Yenimahalle Belediyespor'u 36-26'lık skorla yenip 13'te 13 yaptı, zirvedeki yerini korudu. Yalıkavakspor, 7. dakikayı 4-3, 11. dakikayı 6-3 önde geçti. 20. dakikada Yeliz Özel skoru 13-7 'e getiren golü kaydetti. Mavi-beyazlılar, devreyi 18-11 önde kapattı. Yalıkavakspor, 40. dakikada Yeliz Özel, Yasemin ve Kübra'nın 2 dakika cezası almalarıyla sahada 4 kişi kaldı. Kalesinde devleşen Sevilay, ev sahibi ekibin ataklarına set gerdi. 45'te Yalıkavakspor'da Yasemin girdiği ikili mücadelede sonunda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 51. dakikada Yeliz Özel art arda iki 7 metre atışını da gole çevirerek farkı 10 sayıya çıkardı: 32-22. Yalıkavak salondan 36-26 üstün ayrılıp, 26 puana ulaştı.

■ SERVET SARUN