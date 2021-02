Bal-Kes derbide güldü

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki Ege ekibinin mücadelesinde ev sahibi Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor'u mağlup ederek 10 maç sonra güldü: 3-0. 39. dakikada Onurcan'ın topu elle kesmesiyle maçın hakemi Kutluhan Bilgiç, Onurcan'a ikinci sarı kart kırmızıya döndü. Akhisar sahada 10 kişi ile kaldı. 41'de Taşkın serbest vuruşta topun başına geçip müthiş bir gol kaydetti: 1-0. 42'de kaleci Halil Yeral, topu ceza sahası dışında topu elle kesince maçın hakemi Kutluhan Bilgiç, ikinci kez kırmızı kartını gösterdi. 45'te Taşkın yine serbest vuruştan topu filelere göndererek durumu 2-0'a getirdi. 65'te ani gelişen Aydeniz Et Balıkesirspor atağında Mihajlovic sert şutunu genç kaleci Emircan topu kornere atarak gole izin vermedi. 90+1'de Aydeniz Et Balıkesirspor, Taşkın'ın faul atışından attığı golle durum 3-0 oldu. Bundan sonraki ataklardan sonuç gelmeyince Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor'u ilk yarıda Taşkın'ın attığı 3golle 3-0 mağlup etti.