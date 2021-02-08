Horoz ateşe düştü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'a diş geçiremedi: 1-1. 10. dakikada Fred'in pasında topla buluşan Hakan, ceza yayı üzerinden sert vurdu, top üstten auta gitti. 14'te Diskerud sol kanattan çizgiye inip orta açtı arka direkte Eren'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Rodallega kafayı dokundu: 1-0. 28'de serbest vuruşta topun başına geçen Hakan, yanındaki Fredy'e pas verdi. Fredy'nin ceza yayı gerisinden sert şutu üstten auta çıktı. 36'da Sagal'ın yerden pasında topla buluşan Rodallega'nın sert şutu, kaleci Boffin kurtardı. Dönen topu önünde bulan Murawski'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

GÖKDENİZ SAHNEDE

52. dakikada Kubilay sağ kanattan ceza sahasına ortaladı Mustafa'nın kafayla indirdiği topa röveşata çeken Sagal'ın vuruşu yandan dışarı çıktı. 63'te Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti. 68'de Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Amilton kafayı vurdu top az farkla yandan dışarı çıktı. 73'te Ersan'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in aşırtma vuruşu filelerle buluştu: 1-1. 75'te topla buluşan Masanovic ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti top yan ağlarda kaldı. 89'da Lopes sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasında Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti, maç 1-1 bitti.

ANTALYA'YLA 28. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor daha önce Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 27 karşılaşmada, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 34 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 41 gol gördü. İki takım 9. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.



HAKAN KUTLU'DAN KADRODA DEĞİŞİM

Yukatel Denizlispor'da, teknik patron Hakan Kutlu kadroda 3 değişiklik yaptı. Trabzon maçında sakatlanan ve yapılan kontroller sonucu kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Recep Niyaz'ın yerine Diskerud forma giydi. Trabzon maçında 11'de başlayan Bakalorz ve Mesanoviç yedek kulübesinde görev beklerken, iki futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Fabiano Leisman ve Ahmed Yasin ilk 11'de başladı. Antalyaspor da ise Beşiktaş maçındaki 11'den 4 değişiklik göze çarptı. Kırmızı kart cezalısı Veysel Sarı'nın yanısıra sarı kart cezalısı Brezilyalı Perreirai oynamazken, Nuri Şahin kadroya giremedi. Amilton ise yedek soyundu. Onların yerine Ersan Gülüm, Sdney Sam, Akeem Orgıll ve Hakan Özmert 11'de başladı.

SEBAHATTİN ALP