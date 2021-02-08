Kartal evinde havalı

Süper Lig'de derbi haftasında Beşiktaş hata yapmadı ve Konyaspor'u sahasında mağlup ederek puanları eşitledi: 1-0. 11. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar'ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı. 21'de Jevtovic, N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N'Sakala'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı. 38'de Ghezzal'ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef'in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı. 47'de Shengelia'dan pası alan Sekidika ceza yayının gerisinden iyi vurdu, yerden giden top direğin yanından auta çıktı. 69'da Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında terse açılan topu Ahmet Çalık ortaladı, Kravets'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 73'te sağ kanattan bindiren Rosier'nin kaleye paralel çevirdiği topa kale ağzında Larin hareketlendi ancak dokunmayı başaramadı. 77'de serbest vuruşta Ghezzal yine çok etkili bir top kesti. Arka direkte Welinton istediği dokunuşu yapamadı. Devamında Atiba'nın çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. 82'de Atiba'nın defansın arkasına attığı topla buluşan Rosier sağ çaprazdan topu filelere yolladı: 1-0. 83'te N'Koudou ceza sahasına sokulup şutunu çekti, top yan direğe çarpıp auta çıktı. Maç 1-0 bitti.



N'SKALA KIZARDI FABRİCE

N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 15. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. 2. ise Josef'in araya girdiği topu kapmak için hamle yapan N'Sakala, Jevtovic'e kayarak yaptığı müdahalenin ardından 6 dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyun dışında kaldı.



YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Siyahbeyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Georges- Kevin N'Koudou'yu yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Necip Uysal ile Rachid Ghezzal'e şans verdi.



DÖRT EKSİK

SİYAH-BEYAZLI takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı. Uzun süreli sakatlığının ardında sahalara dönen Gökhan'ın sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti. Rıdvan Yılmaz ise Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Kartal'da Dorukhan kırmızı kart, Mensah'ta sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemediler.