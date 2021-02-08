Petkim fark yedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmanın hesaplarını yapan Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko'ya 80-67 yenildi. F.Bahçe ilk periyodu 9 sayı farkla 24-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta ise Ege Arar, İlkan Karaman ve Ray'le etkili olan Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 40-42. Fenerbahçe Beko, devreyi 43-40 önde bitirdi.

KARŞILIK VEREMEDİLER

Üçüncü periyodun başında Ray'le farkı 1 sayıya (42-43) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, özellikle pota altından bulduğu sayılarla periyodu 7 sayı farkla 59-52 üstün tamamladı. Son periyotta Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle aradaki farkı yükselten konuk ekip, 36. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 55-72. Rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlanan Aliağa Petkim, maçtan 80-67 yenik ayrıldı.