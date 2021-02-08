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Petkim fark yedi

’nde kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi, rakibi F.Bahçe’ye 13 sayı farkla yenilerek üzüntü yaşadı

Petkim fark yedi

8.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmanın hesaplarını yapan Aliağa Petkimspor, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko'ya 80-67 yenildi. F.Bahçe ilk periyodu 9 sayı farkla 24-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta ise Ege Arar, İlkan Karaman ve Ray'le etkili olan Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 40-42. Fenerbahçe Beko, devreyi 43-40 önde bitirdi.

KARŞILIK VEREMEDİLER
Üçüncü periyodun başında Ray'le farkı 1 sayıya (42-43) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, özellikle pota altından bulduğu sayılarla periyodu 7 sayı farkla 59-52 üstün tamamladı. Son periyotta Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle aradaki farkı yükselten konuk ekip, 36. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 55-72. Rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlanan Aliağa Petkim, maçtan 80-67 yenik ayrıldı.

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