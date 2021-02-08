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Belediyesporlu 6 judocuya milli görev

Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcuları , Şilan Bitgin, Nehir Ekşi, , Aysun Ağdeve ve Kemalcan Çavdar, kampı kadrosuna davet edildi.

Salihli Belediyesporlu 6 judocuya milli görev
İHA

08.02.2021, 17:51

31 Ocak -15 Şubat tarihleri arasında Edirne'de gerçekleşecek Milli Takım kampına Salihli Belediyespor Judo Takımından Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin, 8 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşecek Milli Takım kampına Kemalcan Çavdar, 10-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşecek Milli Takım kampına ise Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz ve Aysun Ağdeve davet edildi. Belediyesporlu judocular, Milli Takım kampında judocular Ay-yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak Türkiye'yi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.

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