Bergama Bld’ye yönetim desteği

3. Lig 4. Grup'ta haftayı maç yapmadan geçirecek olan Bergama Belediyespor'da 17 Şubat Çarşamba günü sahasında oynayacağı Modafen maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde topladığı 22 puanla ateş hattının üç puan üzerinde bulunan İzmir ekibinde yönetim kurulu geçtiğimiz gün idmanı ziyaret etti. İzmir ekibinde Başkanı Hasan Canoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sebahattin Güzel, Tuncer Çalışkan, Murat Özbek ve Abubekir Dost, oyuncularına güvendiklerini belirtti.